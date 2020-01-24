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На кордоні затримали контрабанду сиру та м’ясопродуктів

Андрій Котенський

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У пункті пропуску «Рава-Руська» виявили контрабанду сиру та м’ясопродуктів. Про це Львівському порталу повідомила пресслужба Львівського прикордонного загону.

 

За даними відомства, 39-річний українець повертаючись з Польщі додому, намагався ввезти контрабанду продуктів у сховку автомобіля «Mercedes Sprinter».

«Перетинаючи кордон в пункті пропуску «Рава-Руська», чоловік обрав смугу руху «червоний коридор». В процесі процедур оформлення прикордонники разом з митниками помітили ознаки втручання в конструктивні особливості автомобіля. Правоохоронці виявили схованку у подвійному днищі, куди чоловік сховав продукти харчування – сир та м’ясопродукти різних торгових марок», – йдеться у повідомленні.

«Нелегальний товар», а також автомобіль вилучено. Наразі триває підрахунок конфіскату.

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