На кордоні затримали контрабанду сиру та м’ясопродуктів

У пункті пропуску «Рава-Руська» виявили контрабанду сиру та м’ясопродуктів. Про це Львівському порталу повідомила пресслужба Львівського прикордонного загону.

За даними відомства, 39-річний українець повертаючись з Польщі додому, намагався ввезти контрабанду продуктів у сховку автомобіля «Mercedes Sprinter».

«Перетинаючи кордон в пункті пропуску «Рава-Руська», чоловік обрав смугу руху «червоний коридор». В процесі процедур оформлення прикордонники разом з митниками помітили ознаки втручання в конструктивні особливості автомобіля. Правоохоронці виявили схованку у подвійному днищі, куди чоловік сховав продукти харчування – сир та м’ясопродукти різних торгових марок», – йдеться у повідомленні.

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«Нелегальний товар», а також автомобіль вилучено. Наразі триває підрахунок конфіскату.