На Донбасі поранили українського військового

Вчора, 23 січня, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Вісім обстрілів по нашим позиціям відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме: неподалік Талаківки – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 8 мін; два рази поруч з Опитним – з протитанкового ракетного комплексу – 2 постріли та стрілецької зброї; поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї; в районі населеного пункту Широкине – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Новоселівки Другої – зі станкового протитанкового гранатомету – 1 постріл, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї; поруч з Авдіївкою – з великокаліберного кулемету; поблизу Водяного – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї.

Три ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме: двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету; поруч з Оріховим – з гранатометів різних систем.

Вчора, 23 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.