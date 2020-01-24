Львівських школярів запрошують взяти участь у міських інтернет-олімпіадах

З 27 січня у Львові розпочинається реєстрація на міські інтернет-олімпіади. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Проводитимуть олімпіади з таких предметів: математика, українська мова, фізика, біологія, хімія, англійська мова, історія та інформаційні технології.

Як повідомляє міське управління освіти, для реєстрації потрібно мати лише комп’ютер та доступ до інтернету. Зареєструватись можна за посиланням. Необхідно вказати лише прізвище, ім’я, клас та навчальний заклад.

У мерії додають, що на переможців чекають цінні призи.

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