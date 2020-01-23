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Львівську обласної лікарню відновного лікування очолить Андрій Голдун

Андрій Котенський

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Переможцем конкурсу на посаду директора Львівської обласної лікарні відновного лікування обрали Андрія Голдуна. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

 

За посаду очільника змагалися троє кандидатів: в. о. директора Богдан Блистів, колишній головний лікар цієї лікарні Микола Колачинський і т.в.о. заступника директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА Андрій Голдун.

Тепер кандидатуру Андрія Голдуна мають затвердити на сесії Львівської обласної ради. Лише після цього з ним укладуть контракт.

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