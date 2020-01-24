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Чемпіонат України з дзюдо у Львові збере понад 600 спортсменів

Вероніка Рой

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Вже наступного тижня, 29-31 січня, на легкоатлетичному манежі навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України (СКА), що на вул. Клемпарівській, 39А у Львові, відбудеться чемпіонат України з дзюдо серед кадетів до 18 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

На чемпіонат з’їдуться дзюдоїсти з усіх регіонів України. Цьогоріч очікують понад 600 учасників.

«Цей чемпіонат є досить вагомим для учасників, адже він є відбірковим. Призери та чемпіони цих змагань зможуть спробувати свої сили на міжнародній арені, а найсильніші представлятимуть в липні на чемпіонаті збірну команду України. Ми очікуємо багато учасників з всієї України. Найбільше ми очікуємо спортсменів з Києва, Дніпропетровська та Харкова», – розповів старший тренер збірної України по дзюдо Сергій Дретоб.

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