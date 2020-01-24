Біля Львова водій Porsche Macan збив поліцейського

Вчора, 23 січня, у селі Гамаліївка, що у Пустомитівському районі, 27-річний водій проігнорував вимоги патрульного та наїхав на нього. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як йдеться в повідомленні, близько 15:00 год. патрульний зупинив автомобіль Porsche Macan, водій якого порушив Правила дорожнього руху.

Під час перевірки документів, водій даної іномарки, 27-річний житель міста Луцьк, не виконав законні вимоги поліцейського та вчинив наїзд на нього. Правоохоронця госпіталізували до лікарні.

За цим фактом слідчі Пустомитівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на термін до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін. Проводиться досудове розслідування.