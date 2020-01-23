У посилці з Туреччини знайшли підробки бренду «Lacoste»: митники хочуть знищити одяг

Нещодавно в Україну надійшли посилки з Туреччини з підробленими светрами бренду «Lacoste». Відтак митники хочуть знищити фальсифіковані товари. Про це Львівському порталу повідомили сьогодні, 23 січня, у пресслужбі Галицької митниці.

Нещодавно під час огляду п’яти міжнародних поштових відправлень, які надійшли в Україну з Туреччини на адресу приватних осіб в. м Харків, працівники Галицької митниці виявили 164 светри «Lacoste».

«Товари були задекларовані в митних деклараціях. Однак зовнішній вигляд викликав сумнів у тому, що це оригінальні речі, тож з метою забезпечення прав інтелектуальної власності було прийнято рішення про призупинення митного оформлення товарів, про що повідомлено представника правовласника компанії Lacoste S.A», – йдеться в повідомленні.

Представник бренду оглянув товар та зазначив, що він фальсифікований. Відтак продукцію хочуть знищити.

За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил, товар вилучено, справу скеровано до суду.

Фото: Галицька митниця