У Львівському аеропорту затримали контрабанду брендового одягу на пів мільйона

У двох молдаван, які прибули в аеропорт «Львів», знайшли контрабанду брендового одягу на пів мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Так, один із пасажирів намагався провезти 109 одиниць одягу на понад 313 тисяч гривень, інша – 134 одиниці на майже 250 тисяч гривень. Серед вилученого, чоловічий та жіночий одяг з логотипами відомих брендів: Tonny Hilfiger, Christian Dior, Burberry, Brioni, GUESS та інші.

В обох випадках громадяни прямували смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор». До митного контролю вони подали документи щодо вартості переміщуваного ними товару, проте інформації щодо торгової марки переміщуваного товару не було, зазначена кількість товару не відповідає кількості виявленого.

Стосовно них склали протоколи за ознаками порушень митних правил, передбачених статтею 471 Митного кодексу України . Товари вилучили. Справи скерують до суду.

Фото: Галицька митниця