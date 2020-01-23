У Deutsche Bahn спростували заяву Гончарука про передачу їм в управління «Укрзалізниці»

У компанії Deutsche Bahn заявили, що будуть надавати «Укрзалізниці» консультативні послуги. Таким чином, компанія спростувала заяву прем’єр-міністра Олексія Гончарука про передачу «Укрзалізниці» їм в управління на 10 років. Про це повідомили у пресслужбі Deutsche Bahn у відповідь на запит DW.

«DB Engineering & Consulting – консалтингова компанія у складі Deutsche Bahn, що працює над проєктами у сферах інфраструктури, мобільності і транспорту – консультуватиме і підтримуватиме «Укрзалізницю» у підприємницьких і технічних питаннях», – повідомили у Deutsche Bahn.

Підписати остаточні документи про співпрацю з «Укрзалізницею» у Deutsche Bahn планують на початку лютого 2020 року.

Саме про це, за інформацією німецької сторони, йдеться у «попередній угоді», підписаній 22 січня у Давосі, де проходить Всесвітній економічний форум.

Нагадаємо, сьогодні зранку прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд хоче віддати АТ «Укрзалізниця» національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG в управління на 10 років.