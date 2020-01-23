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Укрзалізницю хочуть віддати в управління німецькому Deutsche Bahn на 10 років, – Гончарук

Вероніка Рой

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Уряд хоче віддати національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG в управління на 10 років АТ «Укрзалізниця» . Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук на «Українському сніданку» в Давосі (Швейцарія) у четвер вранці, передає Економічна правда.

 

«Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю», – сказав Гончарук .

Він додав, що влада України пов’язують з цим рішенням не тільки очікування про розвиток «Укрзалізниці».

«Це екосистемному рішення, яке повинно показати, що Україна безпрецедентно відкрита для інвестицій, для світу, для нових стандартів», – сказав прем’єр.

Гончарук додав, що, незважаючи на те, що ще потрібно домовлятися і погоджувати деталі рішення і документи, «політичне рішення щодо цього вже прийнято і це вже величезний крок».

Вчора, 22 січня, у Давосі Міністерство інфраструктури України підписало Меморандум про співрпацю з найбільшим залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn.

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