«Роза вітрів» планує відкрити п’ять нових напрямків зі Львова

Авіакомпанія «Роза вітрів» у літньому сезоні запустить оновлену програму регулярних рейсів по Україні, що включатиме рейс Львів – Київ, а також планує відкрити нові міжнародні напрямки зі Львова.

За даними джерел Львівського порталу, у літніх планах авіаперевізника запуск рейсів зі Львова до курортів Бургасу, Родосу, Іракліону та Анталії. Наразі ж «Роза Вітрів» виконує польоти лише до Хургади.

Водночас, за даними Avianews, із 29 березня 2020 року «Роза Вітрів» відкриє чотири напрямки з київського аеропорту Бориспіль – до Львова, Одеси, Харкова та Дніпра.

У «Розі Вітрів» повідомили, що наразі розклад польотів не опубліковано бо ведеться підготовча робота із запуску нових напрямків, включаючи отримання слотів в аеропортах.

Внутрішні рейси авіаперевізник буде обслуговувати на турбогвинтових літаках ATR 72-600 в компонуванні на 70 місць. У авіакомпанії планують взяти у лізинг ввісім таких літаків впродовж 2020-2022 років, і перші три літаки 2016 року випуску.

Використання турбогвинтових ATR 72-600 замість більш містких реактивних Embraer 190, Embraer 195 і Boeing 737-800 МАУ на менш завантажених маршрутах має поліпшити рентабельність рейсів.