ОСТАННІ НОВИНИ

«Роза вітрів» планує відкрити п’ять нових напрямків зі Львова

Андрій Котенський

|

Авіакомпанія «Роза вітрів» у літньому сезоні запустить оновлену програму регулярних рейсів по Україні, що включатиме рейс Львів – Київ, а також планує відкрити нові міжнародні напрямки зі Львова.

 

За даними джерел Львівського порталу, у літніх планах авіаперевізника запуск рейсів зі Львова до курортів Бургасу, Родосу, Іракліону та Анталії. Наразі ж «Роза Вітрів» виконує польоти лише до Хургади.

Водночас, за даними Avianews, із 29 березня 2020 року «Роза Вітрів» відкриє чотири напрямки з київського аеропорту Бориспіль – до Львова, Одеси, Харкова та Дніпра.

У «Розі Вітрів» повідомили, що наразі розклад польотів не опубліковано бо ведеться підготовча робота із запуску нових напрямків, включаючи отримання слотів в аеропортах.

Внутрішні рейси авіаперевізник буде обслуговувати на турбогвинтових літаках ATR 72-600 в компонуванні на 70 місць. У авіакомпанії планують взяти у лізинг ввісім таких літаків впродовж 2020-2022 років, і перші три літаки 2016 року випуску.

Використання турбогвинтових ATR 72-600 замість більш містких реактивних Embraer 190, Embraer 195 і Boeing 737-800 МАУ на менш завантажених маршрутах має поліпшити рентабельність рейсів.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році
Наталя ДУЛЯБА
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році

Бюджет розвитку, у який закладають кошти на всі ремонти у Львові, у 2020 році становить 3 млрд 85 млн грн, що на 17 млн ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн
Ігор ФЕЩЕНКО
Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн

Виборчий кодекс, підписаний у грудні Володимиром Зеленським, разом зі зміною виборчої системи регулює і цілу низку інших...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...