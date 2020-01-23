Побили сім’ю та вимагали 50 тисяч доларів: злочинцям повідомили про підозру

Троє зловмисників побили чоловіка та його сім’ю, щоб отримати в них 50 тисяч доларів США. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Прокуратури Львівської області.

Правоохоронці встановили, що три уродженці Старого Самбора заподіяли тілесні ушкодження потерпілому і членам його сім’ї та вимагали 30 тисяч доларів США, у іншого – вимагали та отримали понад 20 тисяч доларів США.

«На даний час вказані особи підозрюються у вчиненні вимагання в особливо великому розмірі, з погрозою насильства над потерпілим, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України», – йдеться в повідомленні.

Наразі, прокурори подали до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без застави.