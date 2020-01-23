ОСТАННІ НОВИНИ

Побили сім’ю та вимагали 50 тисяч доларів: злочинцям повідомили про підозру

Ольга Денисяка

|

Троє зловмисників побили чоловіка та його сім’ю, щоб отримати в них 50 тисяч доларів США. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Прокуратури Львівської області.

 

Правоохоронці встановили, що три уродженці Старого Самбора заподіяли тілесні ушкодження потерпілому і членам його сім’ї та вимагали 30 тисяч доларів США, у іншого – вимагали та отримали понад 20 тисяч доларів США.

«На даний час вказані особи підозрюються у вчиненні вимагання в особливо великому розмірі, з погрозою насильства над потерпілим, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України», – йдеться в повідомленні.

Наразі, прокурори подали до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без застави.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році
Наталя ДУЛЯБА
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році

Бюджет розвитку, у який закладають кошти на всі ремонти у Львові, у 2020 році становить 3 млрд 85 млн грн, що на 17 млн ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн
Ігор ФЕЩЕНКО
Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн

Виборчий кодекс, підписаний у грудні Володимиром Зеленським, разом зі зміною виборчої системи регулює і цілу низку інших...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...