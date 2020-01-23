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На ветеранів очікує обов'язковий щорічний медогляд, – міністр Коляда

Данило Капраль

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Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда повідомила про можливе введення обов’язкового щорічного безкоштовного медогляду для ветеранів з 1 квітня 2020 року. Про це повідомляє Мінветеранів на своїй сторінці у Фейсбук, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За даними від посадовиці, обов’язкові медогляди ветеранів хочуть впровадити із запуском 2-го етапу медичної реформи.

«Я гадаю, що ці обов’язкові медичні огляди буде впроваджено зі стартом другого етапу медичної реформи, з 1 квітня 2020 року, коли ми перейдемо на оплату медичних послуг через Національну службу здоров’я України», – зазначила Оксана Коляда.

Міністр переконана, що краще вживати запобіжних заходів, ніж пізніше долати наслідки.

«Ветерани, які не пройдуть цей безкоштовний медичний огляд, не матимуть права отримати від нас проплачену медичну послугу», – наголошує вона.

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