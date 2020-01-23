На ветеранів очікує обов'язковий щорічний медогляд, – міністр Коляда

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда повідомила про можливе введення обов’язкового щорічного безкоштовного медогляду для ветеранів з 1 квітня 2020 року. Про це повідомляє Мінветеранів на своїй сторінці у Фейсбук, передає кореспондент Львівського порталу.

За даними від посадовиці, обов’язкові медогляди ветеранів хочуть впровадити із запуском 2-го етапу медичної реформи.

«Я гадаю, що ці обов’язкові медичні огляди буде впроваджено зі стартом другого етапу медичної реформи, з 1 квітня 2020 року, коли ми перейдемо на оплату медичних послуг через Національну службу здоров’я України», – зазначила Оксана Коляда.

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Міністр переконана, що краще вживати запобіжних заходів, ніж пізніше долати наслідки.

«Ветерани, які не пройдуть цей безкоштовний медичний огляд, не матимуть права отримати від нас проплачену медичну послугу», – наголошує вона.