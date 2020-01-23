На Трускавецькій хочуть збудувати офісний центр

Львівська міська рада затвердила ПП «Ід інвест груп» проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Трускавецькій, 48, змінивши при цьому її цільове призначення. «За» відповідну ухвалу сьогодні, 23 січня, під час сесії проголосував 51 депутат, передає кореспондент Львівського порталу.

Мова йде про земельну ділянку площею 0,3350 га на вул. Трускавецькій, 48. Вона є у приватній власності ПП «Ід інвест груп», яке хоче збудувати тут офісний центр. Для цього підприємству змінили цільове призначення землі.

Тепер ділянка, яка була передбачена під гаражі і додаткові будівлі, отримала призначення «для будівництва будівель ринкової інфраструктури» (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку). Категорію землі визначили як житлову та громадську забудову.

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Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП «Ід інвест груп» існує з 2015 року і займається будівництвом. Засновником підприємства є уродженець Івано-Франківщини Ігор Дропа. Йому також належить ряд інших компаній, зокрема будівельних.

До прикладу, ПП «Вір-Західбуд», власником якого теж є Ігор Дропа, спорудило у Львові низку об’єктів: ЖК Globus Elite на вул. Некрасова, «Леополь Таун» на вул. Стрийській, бізнес-центр «Оптима плаза» на вул. Науковій, Sportlife на Сихові та ін.