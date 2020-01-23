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На кордоні України із Польщею люди палять шини. Перетин кордону ускладнений

Андрій Котенський

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На пункті пропуску «Краківець» блокують перетин кордону. Невдоволені громадяни запалили шини через прискіпливу роботу митників, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За даними спільноти Антикорупційного моніторингу Львівщини, люди страйкують проти злочинних дій митників та вимагають відновити нормований режим роботи.

Фото: Варта1

«Працівники митниці протягом дня відверто сповільнюють роботу пропускного пункту, проводять незрозумілі додаткові перевірки та прямо натякають на хабар. Утворились величезні черги, деякі люди стоять більше 10 годин, саме через це розпочались протести», – йдеться у повідомленні.

Також на завтра об 08.30 анонсовано акцію протесту під стінами Львівської митниці на вулиці Костюшка, 1.

Тим часом за даними Галицької митниці, людські провокації перейшли в порушення громадського порядку.

«Зараз громадяни, які везли товари під «норму» перейшли до паління шин та перекрили кордон. В такий спосіб вони намагаються прорватись в Україну з товаром без розмитнення. Позиція Галицької митниці в цій ситуації проста і зрозуміла: потрібно забути про бізнес на контрабанді і здійнювати розмитнення товарів з дотриманням вимог митного законодавства. Пройшла доба, але жодне авто з контрабандним товаром не покинуло пункт пропуску», – йдеться у повідомленні.

Митники переконані, що правову оцінку діям паліїв мають надати правоохоронні органи.

Також вони опублікували фото, як українці ввозлять товар «у межах норми».

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