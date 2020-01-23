Львівська філармонія запроваджує цикл сімейних концертів для маленьких слухачів

Відтепер у концертній програмі Львівській філармонії будуть події для маленьких слухачів. Спільно із Центром музичного розвитку «Tempo» філармонія започатковує цикл сімейних концертів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Філармонії.

Цікаві інтерактивні події відбуватимуться за участі Академічного симфонічного оркестру філармонії та допоможуть розкрити любов до музики змалечку! Вони познайомлять діток із усіма музичними інструментами симфонічного оркестру та неодмінно створять приємні спогади на усе життя.

Концерти триватимуть менше години в передобідній час, а теми спеціально підібрані для дітей віком 2-9 років. Також кожна подія включатиме 20 хвилин веселих перед концертних інтерактивів з унікальним музичним реквізитом за участі артистів симфонічного оркестру та аніматорів.

«Перша подія відбудеться вже в кінці січня. З нагоди дня народження всесвітньовідомого Моцарта спеціально для найменший гостей ми «запустимо» надшвидкісний Музичний Експрес «MozartKids» (26 січня), який промчить найяскравішими зупинками творчості композитора. А вже за кілька днів, 2 лютого, на усіх очікує незвична подорож Дзень-Бума. Вона отримала назву «Навколо світу». Чарівний герой завітає до різних, невідомих йому країн, а усю подорож супроводжуватиме не менш захоплива музика», – повідомляють організатори.

Також для мам, татусів, братиків, сестричок та друзів маленьких гостей діятиме гнучка система знижок: при купівлі 3-ох квитків діє 25% знижки за промокодом family, від 4-ох – знижка 50% за промокодом familygroup.

Наступні події циклу відбуватимуться раз на місяць, а усю інформацію про них можна знайти на офіційному сайті Львівської національної філармонії: https://philharmonia.lviv.ua

Музичний Експрес «MozartKids»: philharmonia.mozart-kids.

Музична подорож «Навколо світу»: philharmonia_musical-journey.