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Львівська філармонія запрошує на джазовий концерт

Данило Капраль

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До Львова приїдуть відомі джазові музиканти з України, Бразилії та Данії, які презентуватимуть музичний проект ALEGRIA. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської філармонії.

 

Як розповіли організатори концерту, концерт входить до програми 13-го міжнародного проєкту Jazz Kolo – це міжнародний захід, який націлений на підтримку та розвиток українського джазу та розвиток української імпровізаційної музики.

На сцені філармонії виступатимуть відомі джазові музиканти з Бразилії, Данії та України. Стін Расмуссен і Лео Мінакс виконуватимуть композиції з бразильським та скандинавським колоритом, доповнюючи вокальну та інструментальну частину Ігора Закуса та Йонаса Йохансена.

Концерт відбудеться у вівторок, 28 січня, об 19.00. Квитки можна придбати тут: philharmonia/alegria

Фото: Львівська філармонія

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