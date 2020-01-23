Чоловіку, який на кордоні з Польщею наїхав на працівника СБУ та втік, повідомили про підозру

Вчора, 22 січня, слідчі поліції Львівщини повідомили про підозру 36-річному чоловіку, який на кордоні з Польщею наїхав на співробітника Служби безпеки України та втік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

У поліції повідомляють, що інцидент трапився 30 жовтня 2019 року близько 8 год. ранку на Міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краковець-Корчова». Тоді співробітник Управління Служби безпеки України у Львівській області зупинив автомобіль Toyota Land Cruiser, який заїхав на територію України з Республіки Польща.

«Правоохоронець представився водію та звернувся до нього з законною вимогою надати доступ до транспортного засобу для огляду. Проте водій, 36-річний мешканець міста Мостиська, не виконав вимогу працівника правоохоронного органу та, вчинивши наїзд на нього, поїхав з місця події. Внаслідок наїзду співробітник Служби безпеки України отримав тілесні ушкодження», – розповідають поліцейські.

Слідчі поліції Львівщини 22 січня повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.