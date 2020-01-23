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Через пожежу у львівській квартирі продуктами горіння отруїлася пенсіонерка

Вероніка Рой

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Вчора, 22 січня, у Львові на вул. Володимира Великого сталася пожежа у квартирі, у результаті якої продуктами горіння отруїлася 79-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Як повідомляється,  близько 18:30 год., у м. Львові, в квартирі будинку №35 по вул. В. Великого сталася незначна пожежа у квартирі. У результаті цього отруїлась продуктами горіння 79-річна мешканка.

Потерпілу у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано в обласну клінічну лікарню.

Фото: ДСНС

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