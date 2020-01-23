Через новий вірус санітари МОЗ перевірятимуть пасажирів літаків з Китаю

Співробітники лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я та члени екіпажів будуть опитувати пасажирів літаків, які прямують з Китаю, про самопочуття. Про це повідомив в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін на брифінгу у зв’язку із поширенням нового коронавірусу з Китаю, пише «Українська правда».

«Прямого авіасполучення з китайським Уханем Україна не має, але має з Китаєм. Сьогодні о 13:00 год. прибув літак з міста Санья і санітарними підрозділами лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я був проведений прийом цього літака. Не запроваджуються ніякі додаткові засоби догляду за пасажирами, але разом із членами екіпажу проводиться спільне опитування або перевірка наявності звернень, або поганого самопочуття», – повідомив Ігор Кузін.

За його словами, санітарно-карантинні підрозділи щодня зустрічатимуть спільно із прикордонниками літаки, які мають пряме сполучення з Китаєм. Додаткові запобіжні заходи поки не запроваджують.

Станом на 23 січня, коронавірусом заразились не менше 633 осіб, з них 95 пацієнтів перебувають у критичному стані. 17 жителів Уханю загинули.

Нагадаємо, в грудні в китайському місті Ухань (провінція Хубей) був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з’ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.

Вірус поширився по території Китаю, є хворі в Таїланді, Японії, Південній Кореї і США. Від коронавірусу в Китаї померли щонайменше 17 людей.

У зв’язку із цим, Міністерство охорони здоров’я України нагадало про основні заходи профілактики, яких необхідно дотримуватись при відвідуванні країн, де були зареєстровано випадки захворювання.