Британія визнала помилку та видалила тризуб з антитерористичного посібника

Поліція Британії визнала, що помилково внесла в антитерористичний посібник український національний символ тризуб, та запевнила, що видалить його з навчального документа. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на заяву контртерористичного управління британської поліції.

«Ми маємо тісні робочі стосунки з нашими українськими партнерами та не мали наміру нікого образити. Ми зустрілися з представниками МЗС Британії і посольства України, та вирішили прибрати український тризуб з довідника знаків і символів», – сказано в повідомленні.

Посольство України у Великій Британії у своєму Twitter відзначило роль дипломатів у досягненні цього рішення.

«У відповідь на численні звернення українців та за результатами роботи українських дипломатів, британська поліція ухвалила рішення видалити Державний герб України з антитерористичного посібника. Дякуємо всім за небайдужість! Слава Україні!», – сказано у повідомленні посольства.

У відповідь на численні звернення українців та за результатами роботи українських дипломатів, британська поліція ухвалила рішення видалити Державний герб України з антитерористичного посібника. Дякуємо всім за небайдужість! Слава Україні!

Роз'яснення тутhttps://t.co/W7zqYqWqJZ pic.twitter.com/LIbNNfR9mb — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 23, 2020

Як повідомлялося раніше, у документі поліції Британії про боротьбу з тероризмом в розділі про знаки та символи праворадикальних груп, у переліку татуювань наведений малий герб України із підписом «Український тризуб (націоналістичний)».

На цю публікацію відреагувало посольство України в Британії та МЗС із вимогою видалити образливу публікацію.