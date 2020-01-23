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Британія визнала помилку та видалила тризуб з антитерористичного посібника

Ольга Денисяка

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Поліція Британії визнала, що помилково внесла в антитерористичний посібник український національний символ тризуб, та запевнила, що видалить його з навчального документа.  Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на заяву контртерористичного управління британської поліції.

 

«Ми маємо тісні робочі стосунки з нашими українськими партнерами та не мали наміру нікого образити. Ми зустрілися з представниками МЗС Британії і посольства України, та вирішили прибрати український тризуб з довідника знаків і символів», – сказано в повідомленні.

Посольство України у Великій Британії у своєму Twitter відзначило роль дипломатів у досягненні цього рішення.

«У відповідь на численні звернення українців та за результатами роботи українських дипломатів, британська поліція ухвалила рішення видалити Державний герб України з антитерористичного посібника. Дякуємо всім за небайдужість! Слава Україні!», – сказано у повідомленні посольства.

Як повідомлялося раніше, у документі поліції Британії про боротьбу з тероризмом в розділі про знаки та символи праворадикальних груп, у переліку татуювань наведений малий герб України із підписом «Український тризуб (націоналістичний)».

На цю публікацію відреагувало посольство України в Британії та МЗС із вимогою видалити образливу публікацію.

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