Україна вимагає від Британії видалити тризуб з антитерористичного посібника

Документ поліції Британії про боротьбу з тероризмом, розісланий медичним працівникам та викладачам в рамках кампанії проти екстремізму, поряд з неонацистами згадує такі ненасильницькі групи, як «Грінпіс», а також державний герб України та символ Збройних сил – тризуб, пише Європейська правда.

Посібник, підготовлений антитерористичним відділом поліції, поширюється по всій Англії в рамках підготовки до програми «Превенція» з боротьби з радикалізацією, призначеній для того, щоб упіймати осіб, які можуть загрожувати вчиненням терористичного насильства.

У візуальному розділі посібника з виявлення знаків та символів праворадикальних груп, у секції «тату», наведений герб України під назвою «Український тризуб (націоналістичний)». Зображення розміщене поруч із нацистською символікою.

«Розміщення тризуба, конституційного національного символа та герба України, у посібнику з протидії екстремізму, виданому антитерористичною поліцією для викладачів та медичного персоналу Великої Британії, є вкрай обурливим. Тут немає прийнятних пояснень. Ми вимагаємо видалити тризуб з Посібника з офіційними вибаченнями», – заявило посольство України в Британії.

У розділі організацій, що сповідують ідею домінування білої раси, наведена символіка полку «Азов» – окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України.

Минулого тижня поліція заявила, що документи, які також згадують екологічну протестну групу «Повстання проти вимирання», поряд із ультраправими екстремістами та джихадистами, були місцевою помилкою, пише The Guardian.

Але перелік груп в новому документі містить «Повстання проти вимирання» та інші зоозахисні та екоорганізації.

Поліція переконує на тому, що цей посібник не має на меті визначити всі групи, які він описує, як екстремістські.

Вона сказала, що він має на меті покращити розуміння знаків та символів, з якими люди можуть зіткнутися, та вказала на твердження в документі, що «не всі знаки та символи в цьому документі зазначені в контртерористичних інтересах».

Ненасильницькі групи, представлені в документі, також обурені своїм фігуруванням у списку.