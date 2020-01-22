З Укртрансгазу хочуть стягнути 2,3 млрд грн за рішенням суду від 2007 року

Майно Укртрансгазу арештували у справі про стягнення 2,3 мільярда гривень за рішенням арбітражного суду від липня 2007 року. Це рішення суду компанія розцінює як неправомірне та звернувся по допомогу до правоохоронців. Про це повідомили пресслужбі «Укртрансгазу», передає Львівський портал.

Як зазначили у компанії, блокування коштів та активів Укртрансгаз несе загрозу проходженню опалювального сезону, адже наразі Укртрансгаз виконує функцію оператора газових сховищ України.

«Укртрансгаз звертає увагу правоохоронних органів на чергові незаконні дії та просить не допустити нанесення збитків державному підприємству та дестабілізації його роботи. Зі свого боку, юристи Укртрансгазу докладають всіх зусиль для захисту економічних інтересів компанії та оскарження неправомірного судового рішення по справі», – повідомляють у відкритому зверненні Укртрансгазу.

Також зазначають, що 12 липня 2007 року Арбітражний суд Києва зобов’язав Укртрансгаз поставити 305 мільйонів кубометрів газу споживачам компанії «Укренергозбут». Вартість газу не вказувалася і позивач не намагався виконати рішення суду.

Згодом стало відомо, що збанкрутілий нині банк «Фінанси та кредит» перерахував компанії «Укренергозбут» кошти, які отримав за кредитом Нацбанку. Прокуратура почала розслідувати цю операцію у 2015-2016 роках.

У 2018 році «Укренергозбут» отримав дублікат наказу Арбітражного суду щодо права вимоги в Укртрансгазу, а згодом це право вимоги продали третій компанії – «Фін-інвест». Остання на початку 2020 року отримала рішення Господарського суду, у якому домоглася стягнення за цим правом вимоги, однак борг там вирішили стягнути не газом, а грошима.