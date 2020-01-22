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«Питання, не в кількості, а в якості». Разумков вважає, що буде достатньо й 300 нардепів

Соломія Головіна

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Важлива якість роботи народних депутатів, а не їх кількість. Про це голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив у середу, повідомляє Укрінформ.

 

«Я вважаю, що великої різниці ефективності роботи народних депутатів – що 300, що 450 – ми не побачимо. Тут, мабуть, питання, не в кількості, а в якості», – зазначив Разумков.

За його словами, навіть якщо виходити з кількості населення, порівнюючи початок 90-х років і сьогоднішній день, то провівши кореляцію показників можна вийти на 300 народних депутатів.

Разумков також нагадав про позицію Конституційного суду з цього питання.

«Це буде вирішувати зал Верховної Ради, куди надійде цей законопроєкт, ми будемо за нього голосувати і вже після цього будемо мати або 300, все ж таки, мабуть, 300, якщо так вирішить Верховна Рада України. Особисто я вважаю, що це непогана ініціатива, яку було б корисно імплементувати в український парламентаризм», – зазначив Разумков.

Верховна Рада направила до Конституційного Суду законопроєкт №1017, який передбачає зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300, а також запроваджує пропорційну виборчу систему. У грудні минулого року його було визнано конституційним.

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