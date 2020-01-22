Поліція розшукує 16-річну мешканку Пустомитівщини, яка пропала тиждень тому

Правоохоронні органи розшукують зниклу 16-річну Софію Нікішин, жительку села Лисиничі Пустомитівського району, яка пропала 14 січня. Цю інформацію Львівському порталу підтвердила речниця ГУ НП у Львівській області Світлана Добровольська.

До правоохоронців по допомогу звернувся батько дівчинки. Як відомо, 14 січня неповнолітня вийшла з дому та по сьогоднішній час не повернулась.

Прикмети: була одягнена в чорну довгу куртку, чорні штани, чорні кросівки, ходить в окулярах, ріст –160 см, худорлявої тілобудови.

Наразі тривають пошуки неповнолітньої. Якщо кому-небудь відоме місце перебування дівчини, сповістіть в поліцію за номером 102.

Фото: Facebook/Ігор Зінкевич