«По Рождеству». Львів’ян запрошують до Оперного театру прощатися зі святами

Львівська національна опера цього тижня запрошує відвідати наступні постановки: балет «Лускунчик» П. Чайковського, оперу «Страшний двір» С. Монюшка, балет «Дон Кіхот» Л. Мінкуса, оперу «Попелюшка» А. Спадавеккіа, оперу «Дон Паскуале» Г. Доніцетті. Також львів’ян та гостей міста чекає неймовірно атмосферний концерт «По Рождеству». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі театру.

ЧЕТВЕР, 23 Січня, – балет «Лускунчик» П. Чайковського

Історія про те, як дерев’яна лялька виявилася зачарованим принцом, який за допомогою доброї і самовідданої дівчинки Марі переміг злого Мишачого короля. Це повість про зародження першого кохання і відкриття величезного світу переживань і почуттів.

Балет «Лускунчик» у постановці Львівської національної опери – це дивовижна, добра різдвяна казка. Це справжній новорічний сімейний спектакль з чарівним сюжетом і яскравим калейдоскопом сцен!

Початок о 18:00, квитки на балет «Лускунчик».

П’ЯТНИЦЯ, 24 Січня, – опера «Страшний двір» С. Монюшка

Творам основоположника польської класичної музики С. Монюшка (1819-1872) притаманні мелодійність, ліризм, опора на національний і пісенний фольклор, доступність музичної мови. Кожна із його дванадцяти опер у свій час супроводжувалася великим успіхом глядачів, а опера «Cтрашний двір» (1865) перейшла на сцени й інших європейських країн. Цей твір із загадковою назвою захоплює поєднання драматичного і комічного.

Початок о 18:00, квитки на оперу «Страшний двір».

СУБОТА, 25 Січня, – балет «Дон Кіхот» Л. Мінкуса

Балет, що назавжди увійшов в скарбницю світового мистецтва. Захоплюючий сюжет за романом Сервантеса і палка музика Мінкуса, запальні танці з національним колоритом і найскладніші класичні па у виконанні головних героїв, вражаючі декорації і розкішні костюми справлять враження на глядачів різного віку.

Хореографічну редакцію балету презентує балетмейстер-постановник Юліана Малхасянц.

Початок о 18:00, квитки на балет «Дон Кіхот».

НЕДІЛЯ, 26 Січня, – опера «Попелюшка» А. Спадавеккіа

В основі нашого музичного твору лежить добре відома казка «Попелюшка» – про працьовиту дівчинку, злу мачуху та її ледачих дочок – Колючку і Злючку. Добра повчальна історія продовжує радувати і дивувати маленьких і дорослих.

Дивовижний світ казки, граціозні танці артистів, дизайнерські костюми, декорації в стилі витинанки і приголомшлива музика композитора – це все чекає в надзвичайно красивій виставі.

Початок о 12:00, квитки на оперу «Попелюшка».

НЕДІЛЯ, 26 Січня, – концерт «По Рождеству» (Дзеркальна зала)

Щорічний мистецький проєкт, зітканий із найдавніших традиційних співів свята – колядок, щедрівок, давніх духовних напівів. «По Рождеству» кожного року заново збирає, оновлює, зцілює і несе зміст Різдва – його духовну вість.

Проєкт започаткований Мистецьким центром «Майстерня пісні» (художній керівник Наталія Половинка) у 2004 році. З 2010 року організатором проєкту виступає театральний центр «Слово і голос». До цієї ініціативи долучалися відомі художники України та світу: оркестр «INSO» (Швеція, Україна), «Szkola Teatru Wegajty» (Польща), квартет «Classic Мodern», хорова капела «Дударик», «Дударик Forever», львівський «Музей ідей», Національний музей ім. А. Шептицького у Львові, Мистецьке об’єднання «Дзиґа», перкусіоніст Клаус Кугель (Німеччина) і традиційні музиканти з Карпат – Федір Копчук та Юрій Тафійчук.

Виконавці: Соломія Кирилова, Марія Кміть, Оля Преображенська, Шакіма Гарунц, Наталія Половинка.

Початок о 15:00, квитки на концерт «По Рождеству».

НЕДІЛЯ, 26 Січня, – опера «Дон Паскуале» Г. Доніцетті

Твір Г. Доніцетті – один із найчистіших діамантів італійської опери.

Герої опери «Дон Паскуале» – старий самотній багатий чоловік дон Паскуале, його племінник Ернесто, дотепний лікар Малатеста, молода красива вдова Норіна – опиняються в пікантній ситуації, гостроту якої може зняти лише розіграш, жарт. Саме вони розрубують гордіїв вузол, і кожен із персонажів полегшено зітхає, не тримаючи ні на кого зла. А глядачі отримують величезний заряд позитивної енергії.

Початок о 18:00, квитки на оперу «Дон Паскуале».

Фото: Львівська опера