У Львові на ремонт стадіону в школі № 65 витратили 11 мільйонів

У Львівській школі № 65 три роки триває капітальний ремонт. Зокрема, минулого року встановили спортивний комплекс. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У СЗШ № 65 функціонує 56 класів, де у 2019−2020 навчальному році навчається 1703 дитини (проектна потужність закладу – 1568 учнів). У навчальному закладі за останні роки капітально оновили спортивну зону. Зокрема, зараз школа має сучасний спортивний комплекс, який складається із дитячого майданчика, зони зі спортивними вуличними тренажерами, футбольного поля, баскетбольного та волейбольного майданчиків, бігової доріжки із сучасним покриттям.

«Стратегія нашого міста – щоб в кожній школі було хоча б по одному сучасному спортивному майданчику. Йдеться не тільки про будівництво одного майданчика, а про комплексне задіяння всієї території школи, де б займались не тільки учні школи, а й мешканці мікрорайону. Під час освітнього процесу спортивною зоною користуються діти, а після навчання його можуть використовувати і мешканці мікрорайону, і громадські організації. З 2015 року нам вдалося відновити 24 сучасних майданчики біля навчальних закладів. У цьому році у нас в роботі є 34 майданчики та 5 стадіонів. На ще 24 розпочинаємо виготовляти проектно-кошторисну документацію», – розповіла Зоряна Довганик, начальниця управління освіти ЛМР.

Окрім того, у закладі функціонує сучасний басейн. Роботи по цьому об’єкту розпочали у 2016 році. Вартість робіт – 5 мільйонів гривень.

Загалом впродовж 2016−2019 років за кошти міського бюджету в цій школі було виконано ремонтні роботи на суму 20,5 млн грн. Зокрема, були виконані такі роботи:

Капітальний ремонт басейну – 5 млн грн

Капітальний ремонт санвузлів – 1,1 млн грн

Капітальний ремонт тиру – 350 тис. грн

Капітальний ремонт з проведенням протиаварійних робіт спортивного залу – 420 тис. грн.

Капітальний ремонт стадіону – 11,4 млн. грн.

Капітальний ремонт приміщень – 680 тис. грн

Ремонт покрівлі – 400 тис. грн

Встановлення відеоспостереження – 488 тис. грн

Придбано обладнання на 714 тис. грн

Розпочато ремонтні роботи зовнішнього водовідведення, які будуть завершені у 2020 році.

Нагадаємо, на галузь освіти у 2020 році у Львові по бюджету розвитку передбачено 177 млн грн.