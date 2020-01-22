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На Львівщині затримали злодія, якого розшукували більше року

Ольга Денисяка

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Вчора, 21 січня, у Червонограді правоохоронці розшукали чоловіка, який у вересні 2018 року вкрав мопед «Хонда» і переховувався від слідства. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

«В Сокальське відділення поліції у вересні 2018 року звернувся 33-річний мешканець одного з сіл району, який повідомив про крадіжку його мопеда «Хонда». Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 45-річний чоловік без постійного місця проживання. Викрадений транспортний засіб поліцейські у нього вилучили та повернули власнику», – йдеться в повідомленні.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, завершили досудове розслідування та скерували на розгляд суду обвинувальний акт. Після цього підозрюваний почав переховуватися від правосуддя та був оголошений у розшук.

Дільничні офіцери Сокальського відділення поліції 21 січня розшукали зловмисника у місті Червоноград та доставили його в суд. Йому загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі.

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