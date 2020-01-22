ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині взяли під варту чоловіка, який зарубав товариша сокирою

Ольга Денисяка

|

До 15 років за ґратами загрожує 37-річному чоловіку, який під час пиятики забив до смерті свого товариша. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Подія сталась 11 січня цього року в місті Стебник. Під час застілля між чоловіками виник раптовий конфлікт, у ході якого раніше судимий 37-річний зловмисник завдав 44-річному знайомому численні удари по голові та тілу обухом сокири. Внаслідок травм потерпілий помер.

Після скоєного, зловмисник залишив мертвого чоловіка під будинком та утік, однак, цієї ж ночі правоохоронці затримали убивцю.

Йому інкримінували ч.1 ст.115 КК України – умисне вбивство. Прокуратура звернулась до суду із клопотанням про обрання підозрюваному найсуворішого запобіжного заходу – тримання під вартою, яке суд задоволив.

За вчинене фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн
Ігор ФЕЩЕНКО
Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн

Виборчий кодекс, підписаний у грудні Володимиром Зеленським, разом зі зміною виборчої системи регулює і цілу низку інших...

Епопея Замарстинівської. Як у Львові ремонтували вулицю, яка більше 40 років «не бачила» оновлення
Вероніка РОЙ
Епопея Замарстинівської. Як у Львові ремонтували вулицю, яка більше 40 років «не бачила» оновлення

Сьогодні, 16 січня, після капітального ремонту відкривають для проїзду вулицю Замарстинівську у Львові, на якій ремонт н...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...