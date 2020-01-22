На Львівщині взяли під варту чоловіка, який зарубав товариша сокирою

До 15 років за ґратами загрожує 37-річному чоловіку, який під час пиятики забив до смерті свого товариша. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Подія сталась 11 січня цього року в місті Стебник. Під час застілля між чоловіками виник раптовий конфлікт, у ході якого раніше судимий 37-річний зловмисник завдав 44-річному знайомому численні удари по голові та тілу обухом сокири. Внаслідок травм потерпілий помер.

Після скоєного, зловмисник залишив мертвого чоловіка під будинком та утік, однак, цієї ж ночі правоохоронці затримали убивцю.

Йому інкримінували ч.1 ст.115 КК України – умисне вбивство. Прокуратура звернулась до суду із клопотанням про обрання підозрюваному найсуворішого запобіжного заходу – тримання під вартою, яке суд задоволив.

За вчинене фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.