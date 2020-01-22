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Музей «Територія терору» запрошує на виставку присвячену жертвам Голокосту

Ольга Денисяка

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Наступного понеділка, 27 січня о 14:00, год. у музеї «Територія терору» у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту відбудеться презентація каталогу та відео про виставку «Табір примусових робіт «Янівська» – індустрія терору». Про це Львівському порталу повідомили організатори.

 

Каталог та відео є результатом кількарічного дослідження історії табору «Янівська». Він діяв у Львові упродовж 1941-1944 років і, попри назву, був не лише місцем примусового утримання та трудової експлуатації в’язнів, а й масових убивств та депортацій до нацистських таборів смерті.

«Ідея – задокументувати виставку у формі сучасного медійного продукту та ознайомити з унікальними джерелами – архівними світлинами, предметами,  виявленими у 2018 році в «Долині смерті», спогадами колишніх в’язнів, віднайденими в архівах або задокументованими під час усноісторичного проєкту #непочуті», – розповідають організатори виставки.

Виставка «Табір примусових робіт «Янівська» – індустрія терору» створена у 2018 році в межах загальноміської програми «Lwów, לעמבערג‎, Львів, Lemberg’43: Місто, яке (не) пережило»  і стала першою спробою репрезентувати маловідому історію табору в музейному просторі у Львові та в Україні. Напрацювання виставки стануть частиною постійної експозиції у бараці №1.

Подія відбудеться у бараці №2 Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія Терору» (проспект Чорновола 45 Г). Вхід вільний.

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