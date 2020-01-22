Мешканці майже 20 вулиць Львова залишились без води

Сьогодні, 22 січня, через ремонт до частини Львова тимчасово призупинили подачу води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.
Так, орієнтовно з 10:45 до 14:00 год. без води залишаться мешканці таких вулиць:
- вул. А. Бучми
- вул. Весела
- вул. Лазнева
- вул. Мулярська
- вул. Підмурна
- пл. Святого Теодора
- вул. Стара
- вул. Сянська
- вул. А. Вахнянина
- вул. О. Олеся
- вул. Погулянка
- вул. Родини Крушельницьких
- вул. О. Теліги
- вул. М. Черемшини
- вул. Банаха
- вул. І. Виговського 39, 41, 45а
- вул. О. Кульчицької 1, 3, 9, 11, 13, 15
- вул. Любінська 89а, 91, 91в, 95, 97а, 97б, 97б, 99, 101, 101а, 101б, 103, 105 107.
- вул. С. Петлюри 2, 4, 18б, 20, 22.
Ольга Денисяка