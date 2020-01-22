Мешканці майже 20 вулиць Львова залишились без води

Сьогодні, 22 січня, через ремонт до частини Львова тимчасово призупинили подачу води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

Так, орієнтовно з 10:45 до 14:00 год. без води залишаться мешканці таких вулиць: