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Мешканці майже 20 вулиць Львова залишились без води

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 22 січня, через ремонт до частини Львова тимчасово призупинили подачу води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

 

Так, орієнтовно з 10:45 до 14:00 год. без води залишаться мешканці таких вулиць:

  • вул. А. Бучми
  • вул. Весела
  • вул. Лазнева
  • вул. Мулярська
  • вул. Підмурна
  • пл. Святого Теодора
  • вул. Стара
  • вул. Сянська
  • вул. А. Вахнянина
  • вул. О. Олеся
  • вул. Погулянка
  • вул. Родини Крушельницьких
  • вул. О. Теліги
  • вул. М. Черемшини
  • вул. Банаха
  • вул. І. Виговського 39, 41, 45а
  • вул. О. Кульчицької  1, 3, 9, 11, 13, 15
  • вул. Любінська 89а, 91, 91в, 95, 97а, 97б, 97б, 99, 101, 101а, 101б, 103, 105  107.
  • вул. С. Петлюри 2, 4, 18б, 20, 22.

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