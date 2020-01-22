Львівські ОСББ отримали «теплих» кредитів на 44 мільйони

У Львові впродовж 2019 року кількість ОСББ, що скористались «теплими» кредитами зросла на 134%, у порівнянні із 2018 роком. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Відомо, що станом на початок 2020 року було створено 1415 ОСББ в 1517 будинках. Так, впродовж 2019 року у Львові з’явилось 231 ОСББ (приріст за рік 16,3%).

Зокрема, кількість ОСББ, які скористались «теплими» кредитами зросла на 134% в порівнянні з 2018 роком, а саме 86 ОСББ та ЖБК отримали «теплі кредити» на загальну суму 44,7 млн грн, відшкодування з міського бюджету склало 9,7 млн грн. Сума залучених коштів ОСББ при цьому зросла на 151% в порівнянні з 2018 роком.

Відтак 2019 році провели:

капітальний ремонт 8-ох ліфтів в будинках ОСББ та профінансовано 2,71 млн грн;

капітальний ремонт 16 житлових будинків ОСББ та профінансовано 4,39 млн грн;

реставрацію покрівлі 1 будинку ОСББ 0,7 млн грн (роботи будуть продовжені у 2020 році);

реконструкцію електромереж 1 будинку ОСББ та профінансовано 1,49 млн грн.

Загалом у 2019 році профінансовано ремонтні роботи в ОСББ на 9,29 млн грн.

Зауважимо, Львів став десятим містом, що підтримало реалізацію масштабних проєктів з комплексної модернізації житла українців в межах партнерства з Фондом енергоефективності.

Довідка:

Програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» — це програма часткового відшкодування витрат на заходи з енергоефективності в багатоквартирних будинках. Програма затверджена 16 серпня 2019 року та діє до 31 грудня 2023 року на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій.

Програма передбачає часткове відшкодування витрат ОСББ на заходи з енергоефективності у розмірі 40% вартості прийнятних заходів/робіт для пакету «Легкий» та 50% для пакету «Комплексний».

Очікуваний середній рівень економії споживання енергетичних ресурсів за сукупністю всіх проектів, що фінансуються в рамках Програми принаймні 20%. Участь в програмі можуть брати ОСББ.

Програма Фонду «Енергодім» реалізовується у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією — IFC, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Програмою розвитку ООН (ПРООН). Діяльність Фонду фінансується за рахунок коштів Держбюджету України, фінансової підтримки ЄС та Уряду Німеччини.