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«Вчимося бізнесу». Львів'ян кличуть на безкоштовний курс тренінгів

Соломія Головіна

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У Львові всіх охочих запрошують на безкоштовний курс тренінгів «Вчимося бізнесу», які триватимуть протягом 3 –14 лютого. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Тренінги відбуватимуться щодня впродовж 10-ти робочих днів з 10:00 до 13:00 год. у Центрі підтримки підприємництва (пл. Ринок, 1, каб.103).

Реєстрація триває до 29 січня 2020 року або до заповнення групи. Кількість місць обмежена. Зареєструватися можна за посиланням: https://goo.gl/forms/nGg9jPuR5QvMdL3e2

Перелік тем, які розглядатимуть під час тренінгів:

  • Логістика започаткування підприємницької діяльності;
  • Організаційно-правові форми підприємницької діяльності;
  • Дослідження та аналіз ринку;
  • Ефективні комунікації, презентаційні навички, робота в команді;
  • Основи маркетингу;
  • Система оподаткування та звітність;
  • Фінансове планування;
  • Громадсько-ділові відносини (паблік рілейшнз-PR);
  • Менеджмент;
  • Бізнес-план: структура та основні розділи.

Нагадаємо, курс тренінгів «Вчимося бізнесу» реалізований за кошти «Програми сприяння розвитку підприємництва у м. Львові на 2017−2019 рр.»

Контактна інформація: 79008, м. Львів, пл. Ринок, 1, каб. 429; тел.: +38 (032) 297-57-64, тел. моб.: +38 (098) 323-63-43. Факс: +38 (032) 235-42-26; е-mail: ver.lviv.mail@gmail.com.

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