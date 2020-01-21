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У приміщенні колишнього кінотеатру «Арлекіно» відкриють медіатеку

Ольга Денисяка

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У Залізничному районі Львова цього року відкриється довгоочікувана оновлена бібліотека-філія для дорослих, що стане великим культурним хабом для цілого району. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Процес переосмислення почався ще в кінці 2016 року з обговорень ідей з громадою, урбаністами та лідерами думок. Протягом двох тижнів активісти разом з Інститутом міста працювали над концепцією розвитку нового простору. Зокрема, серед мешканців району було проведено соціологічне опитування (вибірка 60 людей, серед яких відвідувачі бібліотеки та мешканці району), у результаті якого усі опитані одноголосно проголосували за те, щоб тут залишилася бібліотека. 80% хочуть, щоб тут було приміщення, де можна провести презентації чи творчі зустрічі, 30% проголосували за кімнату для дітей – місце, де з дітьми займалися педагоги, а також по 12% отримали зона активного відпочинку та коворкінг.

У фінальному проекті бібліотека та кінотеатр об’єднуються, що дає можливості масштабувати діяльність сучасної бібліотеки у формат мульфункціонального простору, який має на меті задовільнити усі культурні потреби мешканців. Бібліотека міститиме великий коворкінг як для індивідуальної роботи так і роботи в групі, місце для проведення театральних та інших перформативних практик, облаштовані експозиційні зони, спеціальне обладнання для організації концертів, лекторіїв, зустрічей та кінопереглядів. Окремі приміщення облаштують під кава-зону, ігрову-зону, IT-зону, антистрес-кімнату, майстерку. Простір буде максимально інклюзивним, комфортним і зручним.

Зазначимо, впродовж 2017−2019 на об’єкт було витрачено 2 582 985 грн. У міському бюджеті на 2020 рік передбачено 1,5 млн грн.

Нагадаємо, що у Львові працює 40 міських бібліотек, з них зараз в ремонті перебуває 7 об’єктів. Загалом відремонтовано 15 бібліотек.

Також в місті реалізується друга стадія Програми «Електронна бібліотека», яка передбачає автоматизацію бібліотечних процесів та створення електронного каталогу для зручні мешканців міста.

Медіатека знаходиться по вулиці Городоцькій, 285.

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