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У Львові за скоєння крадіжки розшукують 50-річного чоловіка

Соломія Головіна

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Правоохоронні органи Львівщини розшукують за скоєння крадіжки 50-річного львів’янина Радіона Леляха. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

«Працівники Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області за скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, розшукують Леляха Радіона Юрійовича, 19.01.1970 р.н., уродженця міста Львів», – зазначають у поліції.

Всім, кому що-небудь відомо про його місце перебування, просять терміново повідомити за номером: 8 (032) 238-95-51 чи 102.

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