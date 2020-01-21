У Львові група чоловіків пограбувала нетверезого хлопця на очах у патрульних

У Львові на вулиці Личаківській патрульні затримали трьох злодіїв, які пограбували п’яного 19-річного юнака. Про це Львівському порталу повідомили сьогодні, 21 січня, у пресслужбі Патрульної поліції Львівської області.

Як йдеться в повідомленні, патрульні помітили трьох невідомих, один з яких витягнув із сумки чоловіка, що перебував в стані алкогольного сп’яніння, паспорт, телефон, павербанк та інші речі. Поліцейські негайно відреагували і не дали можливості піти згаданим особам.

«При поверхневій перевірці у 38-річного львів’янина, який раніше вже притягався за аналогічні злочини, виявили речі потерпілого 19-річного юнака. Оскільки хлопець перебував у безпорадному стані, він не мав змоги написати заяву. Свідком події став його одноліток», – йдеться в повідомленні.

Як вберегтися від вуличних грабежів:

Намагайтеся у вечірній та нічний час доби без нагальної потреби не перебувати одному на вулиці чи в громадському транспорті.

Невелика кількість перехожих та відсутністю ймовірних очевидців дають зловмисникам більше підстав для вчинення пограбування.

Виходячи з дому у темний час доби, якщо нема необхідності, не тримайте в руках мобільні телефони чи гаманці, не провокуйте таким чином грабіжників.

Потерпілими, в основному, є категорія людей, що не може надати активного опору правопорушнику. Це можуть бути люди похилого віку, жінки, підлітки чи особи, які перебувають у нетверезому стані.

Патрульні наголошують, якщо ви стали свідком чи учасником будь-якого правопорушення, не зволікайте та одразу телефонуйте на лінію 102. Бережіть себе та своїх близьких!