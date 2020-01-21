У ДТП в Личаківському районі постраждали троє людей

Вчора зранку, 20 січня, у Личаківському районі Львова не розминулись автомобілі «Сітроен» та «Форд». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, внаслідок зіткнення водій «Форда», 48-річний мешканець Радехівського району та двоє його пасажирів віком 38 та 50 років отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.