Рівень сплати податків на Львівщині зріс на 15%

У 2019 році платники податків Львівщини сплатили до Державного бюджету України майже на 16% більше податку на додану вартість, ніж у 2018 році. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.

За даними відомства, у 2019 році платники податків Львівщини сплатили до Державного бюджету України 5917,6 млн. грн. податку на додану вартість. Це на 695,6 млн. грн., або на 15,9%. більше, ніж у 2018 році (4367,6 млн. гривень).

У грудні 2019 року до державного бюджету від платників податків Львівщини надійшло 573,2 млн. грн. податку на додану вартість. Це на 67,7 млн. грн., або на 16,8 %. більше, ніж у грудні 2018 року (404,0 млн. грн.).

Податкове навантаження з ПДВ у деклараціях за листопад 2019 року, поданих у грудні ц. р., склало 1,70 %, що на 0,22% більше проти декларацій, поданих у листопаді 2019 року (1,48 %).