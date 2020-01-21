Львівський вокзал посів друге місце в Україні за кількістю пасажирів

Львівський залізничний вокзал прийняв за рік майже вісім мільйонів пасажирів і посів друге місце в Україні за активністю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Львівський залізничний вокзал прийняв за рік 7,8 мільйона пасажирів. На першому місці вокзал Київ-Пасажирський, де впродовж року було 22,8 мільйона мандрівників.

Майже однакова кількість клієнтів у Харківському – 5,4 та Одеському – 5,3 млн. Замикає ТОП-5 Дніпро. Там за рік на Головному вокзалі було 3,2 млн пасажирів.