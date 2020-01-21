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Львівську академію сухопутних військ відвідала делегація Збройних сил США

Соломія Головіна

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Сьогодні, 21 січня, у рамках заходів міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони України, Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові відвідали представники Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі вишу.

 

Очолив іноземну делегацію начальник відділу оборонного співробітництва при Посольстві США в Україні полковник Денієл Міллер.

Метою візиту високоповажних гостей була зустріч із керівництвом Національної академії та представниками кафедри іноземних мов та військового перекладу навчального закладу для обговорення питань планування підготовки офіцерів тактичного рівня, мовної підготовки й координації подальшої співпраці.

Начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук ознайомив американських військових з історією вишу, особливостями освітнього процесу в навчальному закладі, а також відповів на численні запитання гостей.

Також під час візиту військовослужбовці ЗС США мали можливість оглянути деякі об’єкти навчальної матеріально-технічної бази та інфраструктури Академії.

Фото: Національна академія сухопутних військ

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