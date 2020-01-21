30 років «живому ланцюгу». Як у Львові проходила масштабна акція єднання

Рівно 30 років тому у неділю, 21 січня 1990 року, відбувся найбільший в Україні «живий ланцюг», який символізував єдність східних і західних земель країни. Львівський порталу у фото показує, як у Львові проходила символічна акція єднання.

Фото: портал «Фотографії старого Львова»

За інформацією Українського інституту національної пам’яті, акція єднання була приурочена 71-й річниці Акта Злуки.

«Понад мільйон людей, узявшись за руки, створили безперервний ланцюг від Івано-Франківська через Львів до Києва. Акція засвідчила, що українці подолали страх перед комуністичною партією і готові протистояти тоталітарному режимові. 26 років тому ця подія стала провісником падіння СРСР і відновлення незалежної України», – мовиться у повідомленні інституту пам’яті.

«Живий ланцюг» на вул. Личаківській/ Фото: Територія Терору

Учасники «Живого ланцюга»на розі вулиць Підвальної і Руської/ Фото: Територія Терору

«Вузол живого ланцюга» на проспекті Свободи у Львові. Фото 1990 року/ Фото: Укрінформ

Фото: Андрій Книш

Фото: Історична правда

Деякі фото взяті із порталу «Фотографії старого Львова»