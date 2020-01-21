ОСТАННІ НОВИНИ

30 років «живому ланцюгу». Як у Львові проходила масштабна акція єднання

Вероніка Рой

|

Рівно 30 років тому у неділю, 21 січня 1990 року, відбувся найбільший в Україні «живий ланцюг», який символізував єдність східних і західних земель країни. Львівський порталу у фото показує, як у Львові проходила символічна акція єднання.

Фото: портал «Фотографії старого Львова»

За інформацією Українського інституту національної пам’яті, акція єднання була приурочена 71-й річниці Акта Злуки.

«Понад мільйон людей, узявшись за руки, створили безперервний ланцюг від Івано-Франківська через Львів до Києва. Акція засвідчила, що українці подолали страх перед комуністичною партією і готові протистояти тоталітарному режимові. 26 років тому ця подія стала провісником падіння СРСР і відновлення незалежної України», – мовиться у повідомленні інституту пам’яті.

«Живий ланцюг» на вул. Личаківській/ Фото: Територія Терору

Учасники «Живого ланцюга»на розі вулиць Підвальної і Руської/ Фото: Територія Терору

«Вузол живого ланцюга» на проспекті Свободи у Львові. Фото 1990 року/ Фото: Укрінформ

Фото: Андрій Книш

Фото: Історична правда

Деякі фото взяті із порталу «Фотографії старого Львова»

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн
Ігор ФЕЩЕНКО
Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн

Виборчий кодекс, підписаний у грудні Володимиром Зеленським, разом зі зміною виборчої системи регулює і цілу низку інших...

Епопея Замарстинівської. Як у Львові ремонтували вулицю, яка більше 40 років «не бачила» оновлення
Вероніка РОЙ
Епопея Замарстинівської. Як у Львові ремонтували вулицю, яка більше 40 років «не бачила» оновлення

Сьогодні, 16 січня, після капітального ремонту відкривають для проїзду вулицю Замарстинівську у Львові, на якій ремонт н...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...