12% українців підтримують ідею надання російській мові статусу державної, – опитування

Щодо статусу російської мови, більшість українців вважає, що російська мова має вільно використовуватися у приватному житті, але українська має залишається єдиною державною (69%). Про це свідчить загальнонаціональне дослідження проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, передає кореспондент Львівського порталу.

Водночас статус російської мови як офіційної в окремих регіонах України підтримують 15%, а як другої державної, поряд з українською – лише 12% українців.

Водночас громадська думка має регіональні відмінності: однозначно обстоюють українську, як єдину державну, в Західному регіоні (92%), де статус російської мови як офіційної в окремих регіонах підтримують лише 4%, а як другої державної – менше 1%. Явно переважають прихильники української мови як єдиної державної й у Центральному регіоні – 77%, за статус російської як офіційної в регіонах там – 12% і як другої державної – лише 4%.

У Південному регіоні статус російської мови як мови повсякденного спілкування, за визнання української як єдиної державної, підтримує 51%, як офіційної в певних регіонах – 27% і як другої державної – 14%. Найбільш значущий статус російської мови підтримують у Східному регіоні, де теж переважає підтримка російської мови як мови спілкування у повсякденному житті за визнання української як державної, але 24% обстоюють можливість російської мови як офіційної в регіонах, а 31% виступає за те, щоб російська мова стала другою державною.

Опитування відбувалося із 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.