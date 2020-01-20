ОСТАННІ НОВИНИ

Українців запрошують до участі у «Вікімарафоні-2020» з написання нових статей

Соломія Головіна

|

Українська «Вікіпедія» 30 січня святкує 16 років від дня створення першої статті. З цієї нагоди з 26 січня до 1 лютого включно пройде «Вікімарафон» – масштабна акція з наповнення україномовного розділу «Вікіпедії» рекордною кількістю нових статей. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

 

Долучитися до «Вікімарафону» можуть всі охочі з будь-якого куточку світу. Для цього слід зареєструватися у «Вікіпедії» та написати нову статтю українською мовою або підготувати статтю про Україну у інших мовних розділах найбільшої онлайн-енциклопедії.

«Зараз українська «Вікіпедія» налічує близько 980 тисяч статей, за весь час існування цього мовного розділу у ній зробили понад 26 мільйонів редагувань. Це один із найпопулярніших веб-ресурсів в Україні: щомісяця його переглядають майже 60 мільйонів разів. Ми хочемо збільшити ці показники, тому закликаємо всіх бажаючих взяти участь в онлайн-марафоні або прийти на вікізустріч, якщо така планується у їхньому населеному пункті», – розповів менеджер проєктів ГО «Вікімедіа Україна» Антон Процюк.

Всі створені в межах «Вікімарафону» статті мають відповідати правилам Вікіпедії: базуватись на надійних (авторитетних) джерелах інформації, посилатися на них і не містити плагіату. Також слід дотримуватися нейтральної точки зору та обирати теми, що відповідають критеріям значимості. Можна обрати з запропонованих тем або придумати власну.

У межах акції пройдуть численні вікізустрічі, де можна навчитися редагувати «Вікіпедію», дізнатися більше про проєкт та поспілкуватися з досвідченими вікіпедистами. Учасники вікізустрічей та онлайн-учасники отримають сувеніри.

Більше дізнатися про «Вікімарафон-2020» і участь у ньому можна тут.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн
Ігор ФЕЩЕНКО
Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн

Виборчий кодекс, підписаний у грудні Володимиром Зеленським, разом зі зміною виборчої системи регулює і цілу низку інших...

Епопея Замарстинівської. Як у Львові ремонтували вулицю, яка більше 40 років «не бачила» оновлення
Вероніка РОЙ
Епопея Замарстинівської. Як у Львові ремонтували вулицю, яка більше 40 років «не бачила» оновлення

Сьогодні, 16 січня, після капітального ремонту відкривають для проїзду вулицю Замарстинівську у Львові, на якій ремонт н...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...