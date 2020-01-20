Українців запрошують до участі у «Вікімарафоні-2020» з написання нових статей

Українська «Вікіпедія» 30 січня святкує 16 років від дня створення першої статті. З цієї нагоди з 26 січня до 1 лютого включно пройде «Вікімарафон» – масштабна акція з наповнення україномовного розділу «Вікіпедії» рекордною кількістю нових статей. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Долучитися до «Вікімарафону» можуть всі охочі з будь-якого куточку світу. Для цього слід зареєструватися у «Вікіпедії» та написати нову статтю українською мовою або підготувати статтю про Україну у інших мовних розділах найбільшої онлайн-енциклопедії.

«Зараз українська «Вікіпедія» налічує близько 980 тисяч статей, за весь час існування цього мовного розділу у ній зробили понад 26 мільйонів редагувань. Це один із найпопулярніших веб-ресурсів в Україні: щомісяця його переглядають майже 60 мільйонів разів. Ми хочемо збільшити ці показники, тому закликаємо всіх бажаючих взяти участь в онлайн-марафоні або прийти на вікізустріч, якщо така планується у їхньому населеному пункті», – розповів менеджер проєктів ГО «Вікімедіа Україна» Антон Процюк.

Всі створені в межах «Вікімарафону» статті мають відповідати правилам Вікіпедії: базуватись на надійних (авторитетних) джерелах інформації, посилатися на них і не містити плагіату. Також слід дотримуватися нейтральної точки зору та обирати теми, що відповідають критеріям значимості. Можна обрати з запропонованих тем або придумати власну.

У межах акції пройдуть численні вікізустрічі, де можна навчитися редагувати «Вікіпедію», дізнатися більше про проєкт та поспілкуватися з досвідченими вікіпедистами. Учасники вікізустрічей та онлайн-учасники отримають сувеніри.

Більше дізнатися про «Вікімарафон-2020» і участь у ньому можна тут.