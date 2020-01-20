У Львові розібрали головну ялинку

Сьогодні, 20 січня, у Львові демонтували головну ялинку міста, що розміщена на площі перед Оперним театром. Відтак, її відправлять на утилізацію у ЛКП «Зелений Львів» та використають для обігріву приміщень підприємства. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Директор ЛКП «Зелений Львів» Володимир Данилюк розповів, що ялинку завезуть на технічну базу, яка знаходиться на вул. Замарстинівській, 167а, і там утилізують. Дерево розріжуть та спалять в котлі для обігріву теплиць та приміщень.

«Що стосується утилізації ялинок, які використовували наші львів’яни для новорічних свят, то 24 та 25 січня ЛКП «Зелений Львів» буде організовувати мобільні пункти збору новорічних ялинок з 11:00 до 15:00 год. Ці пункти будуть знаходитись за адресами: вул. Замарстинівська, 167а, вул. В. Великого, 14 а, вул. Виговського, 34, вул. Шафарика, 15, проспект Чорновола, 93, вул. Хоткевича (вхід в парк Святого Івана Павла II Папи Римського, поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці). Ми просимо мешканців не кидати використані ялинки у сміттєві баки, тому що вони мають великий об’єм. Відповідно, дві ялинки можуть зайняти весь контейнер. Окрім того, будуть працювати наші комунальні служби, які збиратимуть ялинки, залишені біля контейнерних майданчиків і звозити на мобільні пункти прийому», – зазначив директор ЛКП «Зелений Львів» Володимир Данилюк.

Також він додав, що минулого року у такий спосіб вдалось утилізувати близько 1300 ялинок.

Фото: ЛМР