ОСТАННІ НОВИНИ

Сьогодні для руху транспорту закривають вулицю Пимоненка

Вероніка Рой

|

Сьогодні, 20 січня, на майже два тижні через ремонтні роботи перекривають для транспорту вул. Пимоненка у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як повідомляють у мерії, вулицю для транспорту відкриють 31 січня о 20 год.

«У зв’язку з підключенням водопровідних-каналізаційних мереж буде перекрито для руху транспорту вул. М. Пимоненка — на ділянці від вул. Хлібної до будинку № 15. Роботи виконує ТзОВ «Будівельна компанія «Прогрестехбуд», – йдеться у повідомленні.

Об’їзд дороги буде здійснюватися, відповідно до затвердженої тимчасової схеми організації дорожнього руху.

Натисніть на зображення для його збільшення

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн
Ігор ФЕЩЕНКО
Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн

Виборчий кодекс, підписаний у грудні Володимиром Зеленським, разом зі зміною виборчої системи регулює і цілу низку інших...

Епопея Замарстинівської. Як у Львові ремонтували вулицю, яка більше 40 років «не бачила» оновлення
Вероніка РОЙ
Епопея Замарстинівської. Як у Львові ремонтували вулицю, яка більше 40 років «не бачила» оновлення

Сьогодні, 16 січня, після капітального ремонту відкривають для проїзду вулицю Замарстинівську у Львові, на якій ремонт н...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...