Сьогодні для руху транспорту закривають вулицю Пимоненка

Сьогодні, 20 січня, на майже два тижні через ремонтні роботи перекривають для транспорту вул. Пимоненка у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомляють у мерії, вулицю для транспорту відкриють 31 січня о 20 год.

«У зв’язку з підключенням водопровідних-каналізаційних мереж буде перекрито для руху транспорту вул. М. Пимоненка — на ділянці від вул. Хлібної до будинку № 15. Роботи виконує ТзОВ «Будівельна компанія «Прогрестехбуд», – йдеться у повідомленні.

Об’їзд дороги буде здійснюватися, відповідно до затвердженої тимчасової схеми організації дорожнього руху.

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