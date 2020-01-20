Працівники рівненського підприємства приїхали до Львова з пікетом

Сьогодні, 20 січня, колектив ТОВ «Рівненський льонокомбінат» влаштувати акцію протесту біля львівського аеропорту і Західного управління Держприкордонслужби у Львові. Її причиною став не пропуск львівськими прикордонниками чотирьох експертів із Туреччини, які повинні були приїхати на підприємство для навчання працівників. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив власник ТОВ «Рівненський льонокомбінат» Олег Червонюк.

Спершу акція протесту відбула у аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького, а згодом протестувальники вирушили до будівлі Західного управління Держприкордонслужби, що на вул. Мечникова.

Зазначимо, працівники рівненського підприємства приїхали до Львова через ситуацію, яка виникла у понеділок, 13 січня. Тоді в аеропорту «Львів» прикордонники не пропустили чотирьох фахівців із Республіки Туреччина, які були запрошені компанією для навчання працівників. Він запевняв, що їх через «незрозумілу мету візиту» повернули назад до Туреччини. Зокрема, їх обурила поведінка капітана Держприкордонслужби Ольги Кардаш.

Натомість у Держприкордонслужбі стверджують, що жодних порушень зі сторони прикордонників не було. Вони ж переконують, що у громадян Туреччини не було жодних документів, які б підтверджували їх мету перебування в Україні.

Фото: Юлія Вітрук