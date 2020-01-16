Львівські прикордонники не пропустили турецьких експертів

Власник ТОВ «Рівненський льонокомбінат» Олег Червонюк на своїй сторінці у Facebook повідомив, що у аеропорту «Львів» ім. Д. Галицького прикордонники не пропустили чотирьох фахівців із Республіки Туреччина, які були запрошені компанією для навчання працівників. Він запевняє, що їх через «незрозумілу мету візиту» повернули назад до Туреччини. Своєю чергою у Держприкордонслужбі стверджують, що жодних порушень зі сторони прикордонників не було.

Як повідомив Олег Червонюк, Держприкордонслужба затримала чотирьох громадян Туреччини, які повинні були приїхати на Рівненський льонокомбінат (ТМ Goldi), аби навчати працівників роботі на новому обладнанні.

«Наша компанія придбала їм квитки, але спеціалісти були затримані у львівському аеропорту. Їх утримували (12!) годин — без перекладача, пояснень, змусивши підписувати сформовані українською мовою документи, яких вони не могли прочитати, звісно. Усе скидалося на те, що просто чекали хабара. А не отримавши його, бюджетним коштом (прикордонники, — ред.) відправили назад до Туреччини — це 35 тисяч гривень», — йдеться у повідомленні власника Рівненського льонокомбінату.

За його словами, прикордонники аргументували рішення про не пропуск чотирьох фахівців з Туреччини: «незрозумілістю мети візиту». Крім цього він зазначив, що для вирішення їхнього інциденту у львівський аеропорт приїхали юристи їхнього підприємства.

«Особливо цинічними є формулювання рішення: «незрозумілість мети візиту», а також той факт, що наших юристів змусили везти з Рівного оригінали документів, пообіцявши після цього впустити наших партнерів. Однак, коли юристи прибули до Львова (о 16:00 год.), їх просто проігнорували. Капітан Держприкордонслужби Ольга Кардаш дозволила собі навіть не вийти до представників компанії, а після 17:00 год.нам просто відповіли, що «робочий день закінчився», — зазначив Олег Червонюк.

Як розповів Львівському порталу старший офіцер сектору з питань взаємодії із ЗМІ Роман Стахів, на момент перетину кордону у громадян Туреччини не було жодних документів, які б підтверджували їх мету перебування в Україні.

«Відповідно до закону про прикордонний контроль, є чітко сформовані пункти, які передбачають перевірку іноземців, що вперше перетинають кордон з Україною. Вони не змогли чітко відповісти на запитання, не назвали ні мету візиту, ні скільки часу тут будуть перебувати, до кого їдуть, не представили зворотні квитки, а також не було підтверджуючої мети перебування. Також станом на 9:20 год., час коли вони прибули, не було і людини, яка їх би зустрічала. Тому старшим зміни було прийнято рішення про не пропуск цих громадян на територію України. Їх у письмовій формі було попереджено. З громадянами Туреччини безпосередньо спілкувалася англійською мовою капітан Ольга Кардаш. Оскільки іноземці не володіти англійською мовою було запрошено громадянина Туреччини з числа пасажирів авіарейсу. Тому жодних правопорушень у діях прикордонників не було», — сказав Роман Стахів.

Він стверджує, що капітан Держприкордонслужби Ольга Кардаш пояснювала юристам рівненського підприємства порядок в’їзду в Україну іноземних осіб.

«Близько 18 год. до юристів на бесіду вийшли перший заступник начальника відділу прикордонної служби аеропорту «Львів» та старша зміни капітан Ольга Кардаш. Представники компанії посвідчення не пред’явили та одразу почали висловлювати своє невдоволення. В ході бесіди юристки компанії надали представникам запрошення чотирьох громадян Республіки англійською мовою, підписане 13 січня, тобто безпосередньо в день прибуття в Україну. Що підтверджує, що підприємство не готувалося завчасно до зустрічі фахівців», — додав Роман Стахів.

Крім цього у Державній прикордонній службі спростовують інформацію про те, що іноземців було повернуто до Туреччини бюджетним коштом.

«Їх було повернуто не за рахунок бюджету держави, як стверджують представники компанії. Громадяни Туреччини повернулися за рахунок авіакомпанії, якою вони прилетіли в львівський аеропорт», — зазначив у коментарі Львівському порталу Роман Стахів.

У зв’язку із цією ситуацією, колектив Рівненського льонокомбінату збирається у понеділок, 20 січня, влаштувати акцію протесту біля Львівського аеропорту і Західного управління Держприкордонслужби у Львові.

«Думаю, тисяча протестувальників на території аеропорту, які зустрічатимуть європейських гостей із плакатами «Stop Ukrainian Corruption!» змусять владу звернути увагу на цю проблему, а також звільнити капітана Ольгу Кардаш із Держприкордонслужби з причини службової невідповідності», — повідомила на своїй сторінці у Facebook журналістка Вероніка Міронова.

Водночас Роман Стахів повідомив, що якщо людині відмовлено у перетині держаного кордону, то вона має право оскаржити це рішення.

«Якщо вони мають намір прийти з мирним протестом – це їхнє право. Ми готові спілкуватися, ми готові відстоювати правову точку зору», — сказав він.