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Повідомили про підозру експомічнику депутата, який фігурує у справі Гандзюк

Ольга Денисяка

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Прокурори офісу Генпрокурора повідомили про підозру колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань, який виявився керівником злочинної організації на Херсонщині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

 

Зараз прокурори з Офісу Генпрокурора разом зі слідчими органів Служби безпеки України проводять спецоперацію у Херсоні та інших населених пунктах області. Її метою є припинення діяльності злочинної організації, яка вчиняла в області насильство над особами та підпали чужого майна.

У повідомленні йдеться, що обвинувальний акт щодо керівника організації вже перебуває на розгляді Приморського районного суду Одеси. Також повідомляють про підозру іншим членам злочинної організації.

Як повідомляє, hromadske, ймовірно, йдеться про Ігоря Павловського – колишнього помічника народного депутата 8-го скликання Миколи Паламарчука (фракція «Блоку Петра Порошенка»), якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Крім того, на Херсонщині розпочато низку обшуків для віднайдення додаткових доказів у справі про вбивство Катерини Гандзюк.

Як повідомляв Львівський портал, 31 липня 2018 року у Херсоні чоловік вилив на Катерину Гандзюк концентровану сірчану кислоту. 4 листопада 2018 року після багатьох операцій вона померла у лікарні.

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