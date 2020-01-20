На АЗС у Яворові викрали автомобіль, поки водій розплачувався за пальне

На Львівщині поліцейські оперативно затримали зловмисника, причетного до викрадення машини з автозаправки у Яворові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як зазначається, у Яворівський відділ поліції 19 січня близько восьмої ранку звернувся 21-річний місцевий мешканець, який повідомив про викрадення його автомобіля з території автозаправки.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, оперативники карного розшуку, екіпажі груп реагування патрульної поліції та інші співробітники Яворівського відділу поліції.

За кілька хвилин поліцейські виявили викрадений автомобіль на об’їзній дорозі міста Яворів та зупинили його.

Зловмисника, 21-річного місцевого мешканця, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, правоохоронці затримали в порядку ст.208 КПК України. Як встановили працівники поліції, він викрав автомобіль «Мітсубісі Карісма», який стояв біля колонки на автозаправці, поки власник здійснював оплату за пальне.

Слідчі Яворівського відділу поліції повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Мешканцю Яворова суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту терміном на 60 діб. Йому загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі.