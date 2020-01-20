Львівські аудитори заявляють про непродуктивні витрати у Палаці Хоткевича

Фахівці Західного офісу Держаудитслужби провели державний фінансовий аудит діяльності та ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності міського Палацу культури ім. Г. Хоткевича за період з 1 вересня 2016 року по 30 вересня 2019 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Західного офісу Держаудитслужби.

Як повідомляється, львівські аудитори у Палаці культури виявили непродуктивні витрати на суму понад 2 млн грн, упущені вигоди на суму майже 1,4 млн грн, завищення в обліку дебіторської заборгованості на 136,9 тис. грн та низку фінансових порушень, що призвели до втрат на суму 827,5 тис. гривень.

«Левову частку непродуктивних витрат – 1,7 млн грн – склали видатки на оплату праці, здійснені внаслідок неефективних управлінських рішень: без затвердження уповноваженого органу в штат Палацу прийнято працівників, посади яких не передбачені Примірними штатними нормативами. Через включення не всіх здійснених витрат до калькуляції вартості наданих платних послуг втрачено можливість отримати розрахунково 1,4 млн грн доходів», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, як зазначають у Держаудитслужбі, в Палаці незаконні видатки 406,4 тис. грн на оплату праці та відрядження працівників.

«Встановлено завищення потреби у бюджетних коштах на 376,8 тис. грн. Аналізуючи документи, аудитори зауважили, що Положення про преміювання працівників Палацу затверджено з порушеннями норм чинного законодавства: передбачено створення фонду преміювання, зокрема, за рахунок економії енергоносіїв. У 2017-2018 рр. необґрунтовано завищено потребу в коштах на теплопостачання, які в подальшому спрямовувалася на виплату премій працівникам. Це призвело до матеріальної шкоди (втрат) на зазначену суму» – додають аудитори.

Натомість, на Facebook-сторінці Палацу Хоткевича повідомили, що акт ревізії підписано зі сторони закладу культури із зауваженнями. Крім цього зазначається, що на адресу Палацу Західним офісом Держаутитслужби скеровано листа-вимогу «Про усунення недоліків та порушень за наслідками ревізії» та розпорядження від 27.12.2019 №26 про зупинення операцій з бюджетними коштами, які на сьогоднішній день оскаржуються в судовому порядку як такі, що прийняті з порушеннями законодавства.

«16 січня 2020 року, отримавши судову повістку у справі № 380/338/20, Західний офіс Держаутитслужби в той же день розмістив на власній інтернет-сторінці повідомлення про виявлені в результаті ревізії порушення. При цьому, в повідомленні містяться недостовірні дані, які містять розбіжності з тими, що викладені в акті ревізії. Також контролюючий орган надав власну суб’єктивну оцінку керівництву Палацу на предмет законності його дій та ефективності прийняття управлінських рішень в період, за який проводилась ревізія… Такі дії Західного офісу Держаудитслужби, на наше абсолютне переконання, мають на меті чинення тиску зі сторони громадськості не тільки на тепершінє керівництво Палацу, а й спрямовані на перешкоджання об’єктивному та неупередженому судовому розгляду справи», – мовиться у повідомленні Палацу Хоткевича.